Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме на Бурштынском энергострове

Более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами.

Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме на Бурштынском энергострове
Фото: Макс Левин

Цена реализации электроэнергии Бурштынской ТЭС (ДТЭК Западэнерго) составляет 1590 грн за МВт час, при этом средняя цена импортеров составляет 1 880 грн за МВт час. Об этом в ответ на заявление о начале расследования АМКУ против ДТЭК в эфире «Свободы Слова» заявил Виталий Бутенко, генеральный директор Д.Трейдинг.

Он заявил, что более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами.

При этом цена продажи электроэнергии этих трейдеров выше, чем цена ДТЭК.

«Я должен объяснить эту ложь про Бурштынский энергоостров. Импортеры продают электроэнергию из-за рубежа по 1 880 гривен (за МВт час – ред.). Вы знаете, по какой цене продает Бурштынская ТЭС? По – 1 590 гривен (за МВт час – ред.)», – сообщил Бутенко в ответ на утверждение Главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса об открытие дела АМКУ против ДТЭК.

4 октября АМКУ начал расследование против ДТЭК Западэнерго. АМКУ усмотрел признаки монопольного положения ДТЭК Западэнерго на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны Остров Бурштынской ТЭС.

В компании уже назвали выводы Антимонопольного комитета абсолютно безосновательными и предвзятыми.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также