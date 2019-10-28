МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Спецкомбинаты по обращению с радиоактивными отходами объединили в одном предприятии

Раньше они были отдельными юрлицами.

Спецкомбинаты по обращению с радиоактивными отходами объединили в одном предприятии
Фото: chnpp.gov.ua

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о создании нового госпредприятия "Объединение Радон". В его составе в качестве безбалансовых филиалов будут работать пять спецкомбинатов по обращению с радиоактивными отходами.

Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

Раньше в Украине существовала корпорация "УкрГО Радон" и пять отдельных комбинатов, которые как отдельные юридические лица были вынуждены взаимодействовать на коммерческом основании. Такая структура не позволяла оперативно реагировать на радиационные угрозы и требовала значительного административного персонала.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Зоны отчуждения Владимира Фещенко, реорганизация предприятий в сфере обращения с РАО была необходимым требованием времени и одним из стратегических приоритетов агентства на 2019 год. Благодаря реформе удалось оптимизировать предприятия системы и сократить штаты администраций предприятий. По его словам, технический и научный персонал при этом сохранили, улучшив их материальные условия.

"За 5 месяцев удалось сэкономить более 10 млн гривен, а в следующем году ожидаем, что экономия составит не менее 30 млн. Освободившиеся средства будут направлены на усиление физической защиты, автоматизации процессов, в итоге позволит минимизировать негативное влияние РАО на население и окружающую среду", - цитирует пресс-служба гендиректора ГСП "Объединение Радон" Игоря Буксанчука.

Напомним, в июле 2019 года на Чернобыльской атомной электростанции начал работать завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также