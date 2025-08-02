Український режисер Андрій Приймаченко виграв суд проти HBO

Український режисер виграв справи про авторські права у компанії HBO. У 2019-му компанія HBO випустила серіал "Chernobyl", у першому епізоді якого було скопійовано твір українського режисера та відеографа Андрія Приймаченка без його відома та дозволу. Після тривалого листування із компанією, режисер отримав зухвалі відповіді, але жодних кроків назустріч. Тоді він вирішив судитися. Про це він пише в себе на фейсбук-сторінці."Угоду з HBO укладено. Внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди. Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіа компаній.Деталі угоди розкривати не можна, згідно умов договору. З самого початку цієї справи, понад 6 років тому, моєю метою було відновити справедливість. Якою би не була компанія, з якої би вона не була країни - хоч США, хоч Китай - не можна брати чужий твір і робити вигляд, ніби нічого не сталось",- пише Андрій Приймаченко.

Також він каже, що не очікував такого затяжного судового процесу.