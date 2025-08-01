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Джастін Тімберлейк оголосив, що має хворобу Лайма

Відвідувачі його шоу критикували співака за помітну втому. 

Джастін Тімберлейк оголосив, що має хворобу Лайма
Джастін Тімберлейк
Фото: EPA/UPG

Популярний американський співак та актор Джастін Тімберлейк у соцмережах повідомив, що йому було діагностовано хворобу Лайма.

Як пише The Guardian, захворювання виникає внаслідок укусу кліща. Окрім ураження шкіри, людина відчуває негативні наслідки для опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем. Із хворобою Лайма часто асоціюються проблеми з суглобами, пульсуючий біль та синдром хронічної втоми.

За словами Тімберлейка, діагноз став для нього шоком. Він стояв перед вибором, чи припиняти світовий тур, який розпочався у квітні минулого року, проте "вирішив, що задоволення від виступів переважає фізичні та моральні труднощі, з якими доводиться мати справу".

У коментарях співака підтримали тисячі фанатів. Проте до оголошення про хворобу чимало відвідувачів концертів Тімберлейка скаржилися, що він виходить на сцену з помітною втомою та не може відпрацювати шоу з достатнім драйвом. 
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