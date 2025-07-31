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Дженніфер Лопес скасувала концерт в Москві через "конфлікт" в Україні

Співачка скасувала також низку виступів в рамках туру в Казахстані. Узбекистані та Вірменії. 

CultHub
Дженніфер Лопес скасувала концерт в Москві через "конфлікт" в Україні
Дженніфер Лопес
Фото: EPA/UPG

Американська співачка Дженніфер Лопес мала виступити в Москві у серпні 2025 року в межах свого регіонального туру країнами СНД, який включав Казахстан, Узбекистан і Вірменію. Як пише видання The Press United , поп-діва три місяці тому домовилася про шоу в російській столиці за гонорар щонайменше 1 мільйон доларів, і дата вже була призначена.

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Однак команда Лопес скасувала концерт, посилаючись на репутаційні ризики, пов’язані з війною в Україні та культурним бойкотом Росії. Загалом співачка не проти виступів у Росії, але "після завершення конфлікту в Україні".

Переговори вів голова російського концертного агентства PMI Євген Фінкельштейн, який не спростував інформацію, але відмовився від коментарів. Востаннє Лопес виступала у Москві в серпні 2019 року в рамках туру «It’s My Party».

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