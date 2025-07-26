До Шевченківської премії додали нові номінації, зокрема фотомистецтво

Президент Володимир Зеленський постановив підготувати заходи до 65-річчя від заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також розширити номінації премії.
Про це йдеться в президентських указах №552/2025 та №553/2025 від 26 липня цього року.
Згідно з указом, тепер щорічно присуджується до тринадцяти Національних премій за такими номінаціями:
- проза;
- поезія;
- літературознавство і мистецтвознавство;
- публіцистика і журналістика;
- музичне мистецтво;
- концертно-виконавське мистецтво;
- театральне мистецтво;
- кіномистецтво;
- візуальні мистецтва;
- фотомистецтво;
- декоративно-прикладне мистецтво;
- дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
- творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.
Крім того, до 65-річчя премії видадуть енциклопедичний довідник "Шевченківські лауреати: 1962–2026" та альбом творів художників – лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Також в обіг введуть ювілейну монету та поштові марки.