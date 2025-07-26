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До Шевченківської премії додали нові номінації, зокрема фотомистецтво

Також додали творче кураторство культурно-мистецьких проєктів та сферу дизайну. Крім того, розширили літературну та музичну сфери.

До Шевченківської премії додали нові номінації, зокрема фотомистецтво
Фото: maximum.fm

Президент Володимир Зеленський постановив підготувати заходи до 65-річчя від заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також розширити номінації премії. 

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Про це йдеться в президентських указах №552/2025 та №553/2025 від 26 липня цього року. 

Згідно з указом, тепер щорічно присуджується до тринадцяти Національних премій за такими номінаціями:

  • проза;
  • поезія;
  • літературознавство і мистецтвознавство;
  • публіцистика і журналістика;
  • музичне мистецтво;
  • концертно-виконавське мистецтво;
  • театральне мистецтво;
  • кіномистецтво;
  • візуальні мистецтва;
  • фотомистецтво;
  • декоративно-прикладне мистецтво;
  • дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
  • творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Крім того, до 65-річчя премії видадуть енциклопедичний довідник "Шевченківські лауреати: 1962–2026" та альбом творів художників – лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. 

Також в обіг введуть ювілейну монету та поштові марки.
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