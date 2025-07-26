До Шевченківської премії додали нові номінації, зокрема фотомистецтво

Також додали творче кураторство культурно-мистецьких проєктів та сферу дизайну. Крім того, розширили літературну та музичну сфери.

Президент Володимир Зеленський постановив підготувати заходи до 65-річчя від заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також розширити номінації премії.

Про це йдеться в президентських указах №552/2025 та №553/2025 від 26 липня цього року.

Згідно з указом, тепер щорічно присуджується до тринадцяти Національних премій за такими номінаціями:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Крім того, до 65-річчя премії видадуть енциклопедичний довідник "Шевченківські лауреати: 1962–2026" та альбом творів художників – лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Також в обіг введуть ювілейну монету та поштові марки.