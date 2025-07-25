Йдеться про молитовну книгу «Требник» 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького – видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття, провідника Української Греко-Католицької Церкви.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про повернення на Батьківщину культурні цінності, які були викрадені і вивезені як під час Другої світової війни, так і після розпочатої Росією повномасштабної війни проти України.

Співробітники Служби віднайшли і повернули в Україну рідкісний стародрук – молитовну книгу «Требник» 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького – видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття, провідника Української Греко-Католицької Церкви.

На одному з маргінесів книги збережено напис: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів». Підпис: Андрей Шептицький. Напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит.

Згідно з переказами місцевої громади, «Требник» був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку з маргіналією А. Шептицького тривалий час залишалась невідомою.

Силами та засобами Служби зовнішньої розвідки України було проведено довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності до нашої держави. Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. «Требник» – не лише пам’ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії.