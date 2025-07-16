Україна, Литва та Польща започаткують Форум істориків

Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника Форум істориків.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Цей форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії, зауважили у МЗС.

«Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність», — сказав міністр Андрій Сибіга в Любліні на пресконференції за підсумками міністерського засідання Люблінського трикутника.