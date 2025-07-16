Україна, Литва та Польща започаткують Форум істориків

Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника Форум істориків.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Цей форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії, зауважили у МЗС.
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«Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність», — сказав міністр Андрій Сибіга в Любліні на пресконференції за підсумками міністерського засідання Люблінського трикутника.
- Польща і Україна час від часу входять у суперечки, зокрема, довкола питань Волинської трагедії, а також ОУН і УПА.
- Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про встановлення дня памʼяті «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА».
- Торік у грудні понад два десятки істориків з Польщі та України опублікували друге польсько-українське комюніке про «спільну інтерпретацію важких і кривавих сторінок історії взаємостосунків між поляками та українцями у ХХ столітті». Документ одразу наразився на критику, зокрема, через вкрай суперечливі — на думку багатьох українських істориків — тези, сформульовані з позиції лише Польщі. Тож незабаром двоє українських істориків, Микола Кучерепа й Ігор Гирич, відкликали свої підписи під комюніке.