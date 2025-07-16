Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна, Литва та Польща започаткують Форум істориків

Андрій сибіга пропонує таким чином "позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність".

Україна, Литва та Польща започаткують Форум істориків
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника Форум істориків.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Цей форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії, зауважили у МЗС.

«Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність», — сказав міністр Андрій Сибіга в Любліні на пресконференції за підсумками міністерського засідання Люблінського трикутника.

  • Польща і Україна час від часу входять у суперечки, зокрема, довкола питань Волинської трагедії, а також ОУН і УПА.
  • Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про встановлення дня памʼяті «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА».
  • Торік у грудні понад два десятки істориків з Польщі та України опублікували друге польсько-українське комюніке про «спільну інтерпретацію важких і кривавих сторінок історії взаємостосунків між поляками та українцями у ХХ столітті». Документ одразу наразився на критику, зокрема, через вкрай суперечливі — на думку багатьох українських істориків — тези, сформульовані з позиції лише Польщі. Тож незабаром двоє українських істориків, Микола Кучерепа й Ігор Гирич, відкликали свої підписи під комюніке.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies