Президент Польщі підписав закон про встановлення дня памʼяті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА"

На сайті президента Польщі з'явилася інформація про підписання Анджеєм Дудою закону про встановлення дня памʼяті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА".
Зазначається, що Анджей Дуда підписав цей закон сьогодні, 2 липня. Парламент Польщі прийняв його 4 червня.
Відповідно до закону, 11 липня встановлюється “Національним днем пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки”.
- МЗС України розцінює рішення Сейму Республіки Польща щодо встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого “геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки” як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.
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У лютому президент Польщі Дуда пообіцяв робити кроки, щоб тема Волинської трагедії перестала бути приводом для гніву між двома народами.
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У листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сібіга оголосили про рішення скасувати мораторій на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинського трагедії, який діяв з 2017 року.
- У січні Україна та Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації останків жертв взаємних історичних конфліктів. Згодом Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.