Президент Польщі підписав закон про встановлення дня памʼяті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА"

На сайті президента Польщі з'явилася інформація про підписання Анджеєм Дудою закону про встановлення дня памʼяті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА".

Зазначається, що Анджей Дуда підписав цей закон сьогодні, 2 липня. Парламент Польщі прийняв його 4 червня.

Відповідно до закону, 11 липня встановлюється “Національним днем пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки”.