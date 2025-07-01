Апеляція ВАКС залишила колишнього радника Чернишова під вартою

Він все ще може вийти після внесення 25 млн гривень застави.

Колишнього радника Олексія Чернишова – Максима Горбатюка – залишили під вартою з можливістю застави в 25 млн гривень. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

За інформацією ЦПК, Горбатюк досі перебуває під вартою і заставу не вніс. Це та сама справа, де підозрюваним є й нинішній віцепрем’єр, колишній глава Мінрегіону Олексій Чернишов.

У разі внесення застави на Горбатюка покладуть низку процесуальних обовʼязків:

прибувати за викликом до суду, прокурора та детектива

повідомляти про зміну місця проживання/роботи

утримуватися від спілкування з низкою осіб, зокрема міністром Чернишовим

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон

носити електронний браслет.

"Нагадаємо, НАБУ та САП підозрюють Чернишова та ще 5 осіб у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні хабаря в особливо великому розмірі за незаконне одержання під забудову земельної ділянки в Києві", – додали в ЦПК.

Суть справи

Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створили умови для передачі ділянки цьому ДП.

За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Забудовник Копистира був відправлений під варту з альтернативою застави в 100 млн гривень. Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді застави в 160 млн, і нині ВАКС ухвалить рішення про його відсторонення або ж залишення на посаді.