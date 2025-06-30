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Тимчасового повіреного у справах України викликали до МЗС Ірану

В Ірані незадоволені коментарями “деяких українських посадовців”.

Тимчасового повіреного у справах України викликали до МЗС Ірану
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Тимчасового повіреного у справах України викликали до Міністерства закордонних справ Ірану.

Про це повідомляє видання ISNA.

Зазначається, що Тимчасовому повіреному у справах України в Тегерані передали рішучий протест з приводу “необґрунтованих коментарів деяких українських посадовців щодо агресії сіоністського режиму та Сполучених Штатів проти Ірану”.

Про які саме коментарі і яких посадовців йдеться, не уточнюється.

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“Підтримуючи військову агресію сіоністського режиму, українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов'язання України щодо дотримання принципів та цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй та чотирьох Женевських конвенцій, а також підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що тягне за собою міжнародну відповідальність уряду України”, - наголосив начальник Першого Євразійського департаменту МЗС Ірану.

Тимчасового повіреного у справах України також було поінформовано про наслідки повторення “ворожих та провокаційних позицій українського режиму” щодо Ірану.
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