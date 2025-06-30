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NGL: Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III

Щонайменше семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від "Гуманітарної надії нації" не повернулися в Україну.

NGL: Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III
Львівська ОВА
Фото: loda.gov.ua

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації. Журналісти з’ясували, що документи підписувалися іменем російського імператора Олександра III, йдеться у матеріалі NGL Media. 

Як пишуть журналісти, у листопаді 2022 року тодішній позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук разом із мешканцем Дніпра Артемом Лущаном вирушив автомобілем до кордону з Польщею.

За даними розслідування, за кілька днів до поїздки 25-річний Лущан отримав дозвіл на виїзд від громадської організації "Гуманітарна надія нації". Документ був підписаний головою ЛОВА, після чого чоловіка внесли до системи "Шлях" як водія-волонтера для перевезення гуманітарного вантажу. 

Обидва перетнули кордон, однак через три дні Шевчук повернувся в Україну, а Лущан – ні. І, судячи з його профілів у соцмережах, він досі проживає за кордоном.

Щодо так званої організації "Гуманітарна надія нації", яка називає себе то громадською організацією, то "українсько-французькою групою", немає жодної інформації. Ні в українських, ні у французьких реєстрах. 

Офіційна відповідь Мін’юсту – інформація про таку організацію відсутня. Також не працює електронна пошта, з якої надсилали звернення до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд Артема Лущана.

При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра ІІІ. 

Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.

Фото: NGL.media

Загалом протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від "Гуманітарної надії нації". Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили вісьмом чоловікам. Один із них згаданий Артем Лущан. 

Журналіста вдалося встановити, що разом з ним у листопаді кордон перетинав не тільки Олексій Шевчук, а й Ігор Фесан – керівник та засновник "Благодійного фонду Степана Бандери", який зараз перебуває в стані припинення. 

За даними журналістів, принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від "Гуманітарної надії нації" не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови ЛОВА. 

Один з них – Сергій Валіводзь, який виїхав 9 листопада 2022 року – взагалі отримав два таких дозволи. Спочатку його внесли у "Шлях" 14 вересня за зверненням "Гуманітарної надії нації", а потім ще раз 31 жовтня від ГО "Львівський мандрівник". Такої юридичної особи в Україні нема, йдеться у розслідуванні.

У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні минулого року йому скасували право виїзду.

На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".

  • З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб. З 2022 року вдалося затримати майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці порушили за цей період понад 7000 кримінальних справ, а суд виніс "трохи більше" 400 реальних вироків. 
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