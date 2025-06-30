NGL: Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом Олександра III

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації. Журналісти з’ясували, що документи підписувалися іменем російського імператора Олександра III, йдеться у матеріалі NGL Media.
Як пишуть журналісти, у листопаді 2022 року тодішній позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук разом із мешканцем Дніпра Артемом Лущаном вирушив автомобілем до кордону з Польщею.
За даними розслідування, за кілька днів до поїздки 25-річний Лущан отримав дозвіл на виїзд від громадської організації "Гуманітарна надія нації". Документ був підписаний головою ЛОВА, після чого чоловіка внесли до системи "Шлях" як водія-волонтера для перевезення гуманітарного вантажу.
Обидва перетнули кордон, однак через три дні Шевчук повернувся в Україну, а Лущан – ні. І, судячи з його профілів у соцмережах, він досі проживає за кордоном.
Щодо так званої організації "Гуманітарна надія нації", яка називає себе то громадською організацією, то "українсько-французькою групою", немає жодної інформації. Ні в українських, ні у французьких реєстрах.
Офіційна відповідь Мін’юсту – інформація про таку організацію відсутня. Також не працює електронна пошта, з якої надсилали звернення до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд Артема Лущана.
При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра ІІІ.
Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.
Загалом протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від "Гуманітарної надії нації". Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили вісьмом чоловікам. Один із них згаданий Артем Лущан.
Журналіста вдалося встановити, що разом з ним у листопаді кордон перетинав не тільки Олексій Шевчук, а й Ігор Фесан – керівник та засновник "Благодійного фонду Степана Бандери", який зараз перебуває в стані припинення.
За даними журналістів, принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від "Гуманітарної надії нації" не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови ЛОВА.
Один з них – Сергій Валіводзь, який виїхав 9 листопада 2022 року – взагалі отримав два таких дозволи. Спочатку його внесли у "Шлях" 14 вересня за зверненням "Гуманітарної надії нації", а потім ще раз 31 жовтня від ГО "Львівський мандрівник". Такої юридичної особи в Україні нема, йдеться у розслідуванні.
У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні минулого року йому скасували право виїзду.
На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".
- З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб. З 2022 року вдалося затримати майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці порушили за цей період понад 7000 кримінальних справ, а суд виніс "трохи більше" 400 реальних вироків.