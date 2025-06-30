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За тиждень прикордонники знищили 4 танки та 7 гармат загарбників

Також бійці ДПСУ знищили 5 артустановок російської армії.

За тиждень прикордонники знищили 4 танки та 7 гармат загарбників
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 4 танки та 7 гармат загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 23 по 29 червня українські прикордонники знищили:

  • танки - 4
  • гармати – 7
  • артилерійські установки - 5
  • бойові броньовані машини – 7
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 41
  • склади БК та ПММ – 12
  • транспортні засоби та інженерна техніка - 116
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 74
  • позиції та укриття ворога – 434
  • БпЛА тактичного рівня – 427
  • маломірні плавзасоби та мости - 4

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
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