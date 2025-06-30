За тиждень прикордонники знищили 4 танки та 7 гармат загарбників

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 4 танки та 7 гармат загарбників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 23 по 29 червня українські прикордонники знищили:
- танки - 4
- гармати – 7
- артилерійські установки - 5
- бойові броньовані машини – 7
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 41
- склади БК та ПММ – 12
- транспортні засоби та інженерна техніка - 116
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 74
- позиції та укриття ворога – 434
- БпЛА тактичного рівня – 427
- маломірні плавзасоби та мости - 4