​У Харкові дві вулиці перейменують на честь загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся

Дві вулиці у Харкові перейменують на честь загиблих Героїв України – льотчиків Максима Устименка та Олексія Меся.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Обидва пілоти навчалися у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки. Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року. Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - написав Терехов у Telegram.

Деталі щодо присвоєння назв вулицям він пообіцяв повідомити згодом.