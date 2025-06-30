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​У Харкові дві вулиці перейменують на честь загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся

Обидва навчалися у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

​У Харкові дві вулиці перейменують на честь загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся
Ігор Терехов
Фото: скрін відео

Дві вулиці у Харкові перейменують на честь загиблих Героїв України – льотчиків Максима Устименка та Олексія Меся.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Обидва пілоти навчалися у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки. Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року. Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - написав Терехов у Telegram.

Деталі щодо присвоєння назв вулицям він пообіцяв повідомити згодом.
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