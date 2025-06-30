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Бійці Сил спецоперацій ліквідували російську розвідгрупу поблизу кордону на Сумщині

Ворожа розвідгрупа намагалася прорватися на територію України.

Бійці Сил спецоперацій ліквідували російську розвідгрупу поблизу кордону на Сумщині
Фото: скріншот відео

Воїни ССО влаштували засідку й знищили російську розвідгрупу на кордоні на Північнослобожанському напрямку.

Про це розповіли у Силах спецоперацій ЗСУ.

"Оператори 6-го полку ССО "Рейнджер" провели спеціальні дії поблизу державного кордону з росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію", — ідеться у повідомленні.

В результаті бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця РФ взяли в полон. "Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим".
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