Воїни ССО влаштували засідку й знищили російську розвідгрупу на кордоні на Північнослобожанському напрямку.

Про це розповіли у Силах спецоперацій ЗСУ.

"Оператори 6-го полку ССО "Рейнджер" провели спеціальні дії поблизу державного кордону з росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію", — ідеться у повідомленні.

В результаті бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця РФ взяли в полон. "Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим".