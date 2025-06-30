Шістьох киян запідозрили в організації продажу підробних посвідчень водія країн ЄС

Шістьом киянам віком від 27 до 34 років оголосили підозру в організації продажу підробних іноземних посвідчень водія. За даними слідства, всі вони працювали в “офісі” в Голосіївському районі міста, що приймав замовлення на виготовлення фальшивих документів.

Організатором є 34-річний чоловік, повідомили в поліції. Він орендував приміщення для так званого кол-центру і залучив до роботи ще п’ятьох чоловіків.

“Один зі спільників розробив два веб-сайти з рекламою, інші учасники приймали замовлення. Поліцейські задокументували продаж ділками одному з «клієнтів» фальшивого водійського посвідчення однієї з країн Європейського Союзу за 2 000 євро, яке він отримав поштою, а під час слідчих дій у приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та блокноти із «чорновими» записами”, – йдеться у повідомленні.

Фото: поліція Шістьох киян затримали за підозрою в продажі підробних посвідчень водія

Учасникам злочинної групи оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 4 ст. 190 – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 358 – збут підробленого посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати таке посвідчення, і яке надає права, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.