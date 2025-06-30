У Кривому Розі росіяни завдали дронової атаки біля будівлі ТЦК, поранені люди (доповнено)

Унаслідок російської дронової атаки на Кривий Ріг поранені троє цивільних людей. Один із них у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Сухопутних військах повідомили, що окупанти завдали удару біля будівлі ТЦК. Поранені цивільні, які перебували неподалік.

"Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Про це повідомляють у ПвК. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа", – написав Лисак у телеграмі.

Поранені три людини. Чоловік 52 років у важкому стані. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.

Доповнення. У Сухопутних військах зазначили, що ворог дроном вдарив поряд із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг.

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті", зазначено у повідомленні.

Поранені є цивільними, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.