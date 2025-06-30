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На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину за $30 тисяч

Вона запропонувала оформлення фіктивного батьківства. 

На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину за $30 тисяч
Затримана жінка
Фото: Поліція Сумщини

У Сумській області правоохоронці завершили розслідування стосовно жінки, яка намагалася продати власну дитину за 30 тисяч доларів.

Про це повідомили у поліції Сумщини. 

За даними слідства, на початку 2025 року 35-річна жінка, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати "покупців" для своєї майбутньої дитини. Вона просила за немовля 30 тисяч доларів США.

Після народження дівчинки 1 травня цього року, жінка домовилась передати дитину мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. За це вона попередньо отримала завдаток у розмірі 1 тисячі доларів США. Під час передачі основної частини коштів її затримали. 

Дії жінки кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України – закінчений замах на торгівлю малолітньою дитиною.

На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину
Фото: Поліція Сумщини
На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину

  • Взимку цього року у Харкові затримали жінку, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів.
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