На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину за $30 тисяч

У Сумській області правоохоронці завершили розслідування стосовно жінки, яка намагалася продати власну дитину за 30 тисяч доларів.

Про це повідомили у поліції Сумщини.

За даними слідства, на початку 2025 року 35-річна жінка, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати "покупців" для своєї майбутньої дитини. Вона просила за немовля 30 тисяч доларів США.

Після народження дівчинки 1 травня цього року, жінка домовилась передати дитину мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. За це вона попередньо отримала завдаток у розмірі 1 тисячі доларів США. Під час передачі основної частини коштів її затримали.

Дії жінки кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України – закінчений замах на торгівлю малолітньою дитиною.

Фото: Поліція Сумщини На Сумщині жінка намагалася продати власну дитину