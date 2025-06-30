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Сільгосппідприємство, будинки та газогін пошкоджені унаслідок атак РФ на Дніпропетровщині

Над областю збили 4 ворожі безпілотники. 

Сільгосппідприємство, будинки та газогін пошкоджені унаслідок атак РФ на Дніпропетровщині
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок російських обстрілів постраждало сільськогосподарське підприємство, будинки та газогін.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, вночі захисники неба збили над областю 4 БпЛА.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району через атаку ворога  понівечене сільськогосподарське підприємство, побиті трактори. Сталася пожежа.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок та газогін.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

  • Російська армія атакувала fpv-дроном цивільне авто у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Загинув чоловік.
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