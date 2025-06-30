Сільгосппідприємство, будинки та газогін пошкоджені унаслідок атак РФ на Дніпропетровщині

Минулося без загиблих і постраждалих.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок та газогін.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району через атаку ворога понівечене сільськогосподарське підприємство, побиті трактори. Сталася пожежа.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, вночі захисники неба збили над областю 4 БпЛА.

У Дніпропетровській області унаслідок російських обстрілів постраждало сільськогосподарське підприємство, будинки та газогін.

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