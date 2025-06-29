Генштаб підтвердив ураження аеродрому "Кіровське" в Криму

На фронті з початку доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. Так, частково підтверджено результати вогневого ураження аеродрому "Кіровське" на тимчасово окупованій території АР Крим. На цей час відомо про знищення ЗРГК "Панцирь С1" та гелікоптерів противника: Мі-8; Мі-26 та Мі-28. Інші результати уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З початку цієї доби відбулося 104 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 34 авіаційних ударів, застосувавши 57 ракет та скинувши 56 керованих авіаційних бомб, здійснив 1269 уражень дронами-камікадзе та 4176 артилерійських обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, та здійснив 288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах Вовчанська, ще два бої тривають. Авіація противника вдарила КАБами по населених пунктах Синельниково, Вільхуватка; НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку — у районах Дачного, Торецька, Яблунівки, одне боєзіткнення ще триває.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. Авіаударів зазнали Муравка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 86 — безповоротно. Знищено один танк, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та чотири безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено три мотоцикли противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське, один бій ще триває. Під удар авіації загарбників потрапило Приморське.

На Придніпровському напрямку протягом дня відбулось п’ять боєзіткнень.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 39-ої окремої бригади берегової оборони, 105-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно протистоять ворогу", - зазначили в Генштабі.