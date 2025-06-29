Завтра на півдні України країни та Закарпатті до 30°

Відвідувачі зоопарку під розпилювачем води у спекотний день у Вашингтоні, США, 6 вересня 2023 р. Температура повітря склала 38 г

Україні на понеділок, 30 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місцями невеликі короткочасні дощі, грози; вночі у більшості південних, вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

Температура у Київській області вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.