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Завтра на півдні України країни та Закарпатті до 30°

Місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Завтра на півдні України країни та Закарпатті до 30°
Відвідувачі зоопарку під розпилювачем води у спекотний день у Вашингтоні, США, 6 вересня 2023 р. Температура повітря склала 38 г
Фото: EPA/UPG

Україні на понеділок, 30 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місцями невеликі короткочасні дощі, грози; вночі у більшості південних, вдень у більшості західних та східних областей без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

Температура у Київській області вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.
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