Завтра вдень в Україні буде до +28

У східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, грози.

Синоптики прогнозують на понеділок, 23 червня Україні мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Вночі в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині до 17°; вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°.

У Київській області вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.