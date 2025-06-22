Сьогодні вдень ворожий боєприпас влучив у багатоповерхівку в одному з районів Херсона.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Один чоловік загинув на місці, а місцева мешканка отримала поранення.

У квартирі на третьому поверсі виникла пожежа.

“Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів. Займання оперативно ліквідовано”, ‒ зазначили рятувальники.

Сьогодні вранці окупанти атакували з безпілотника цивільного у Корабельному районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму.

Також окупанти вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма. 54-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя.