Унаслідок ударів по Краматорську загинула людина, четверо цивільних поранено

У Краматорську Донецької області через російський обстріл загинув чоловік, четверо людей отримали поранення. Рятувальна операція триває.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Один загиблий і четверо поранених – такі попередні наслідки вчорашнього удару по Краматорську станом на 12:30. Загинув 62-річний чоловік, серед поранених – 14-річна дівчина", — ідеться у повідомленні.
Під завалами перебувають ще четверо людей. Рятувальна операція триває.
- 22 червня російська армія завдала авіаударів по промисловій зоні міста Слов'янськ на Донеччині. Через удар РФ 21 червня загинув юнак, троє людей дістали поранення.