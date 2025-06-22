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Унаслідок ударів по Краматорську загинула людина, четверо цивільних поранено

Під завалами перебувають ще четверо людей.

Унаслідок ударів по Краматорську загинула людина, четверо цивільних поранено
Фото: Вадим Філашкін

У Краматорську Донецької області через російський обстріл загинув чоловік, четверо людей отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Один загиблий і четверо поранених – такі попередні наслідки вчорашнього удару по Краматорську станом на 12:30. Загинув 62-річний чоловік, серед поранених – 14-річна дівчина", — ідеться у повідомленні.

Під завалами перебувають ще четверо людей. Рятувальна операція триває.
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