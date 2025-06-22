У ТЦК проводяться інспекції, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наполягає на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. У ТЦК проводяться інспекції, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації. Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас, я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК”, — сказав Сирський.

За словами Головкома, “для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися”.

Також Сирський повідомив, що “визначено завдання президентом України – Верховним Головнокомандувачем. В ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення”.

“ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників”, — наголосив Сирський.

Вимоги до роботи ТЦК – дотримання закону, відкритість, прозорість. Сирський сказав, що покладає багато сподівань на те, що призначеному командувачу Сухопутних військ генерал-майору Геннадію Шаповалову “вдасться подолати ці проблемні питання. Сподіваємося, що його зусилля призведуть до встановлення прозорої, ефективної та правової роботи ТЦК та СП, яка відповідатиме потребам суспільства та забезпечить справедливу мобілізацію для захисту нашої країни”.

Мобілізація до Збройних Сил України триває в рамках правового режиму воєнного стану, який продовжено до 6 серпня 2025 року. Це основне джерело поповнення нашого війська, зазначили в ГШ ЗСУ.

З огляду на поточну ситуацію та на темпи нарощування ворожого угруповання, збереження та підвищення темпу мобілізації є критично важливим для забезпечення стійкості та боєздатності наших військ на фронті. Це дозволить підтримувати необхідний рівень особового складу для виконання оборонних завдань.

ЗСУ запустили різноманітні проєкти для залучення громадян на військову службу, пропонуючи максимально прозору та гнучку систему. Це дозволяє охочим обирати військові спеціальності, укладати контракти та навіть обирати військові частини, де вони хочуть служити.

На цей час функціонують шість центрів рекрутингу (Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗС України).

Розгорнуто та функціонують 49 центрів рекрутингу української армії для сил оборони в ЦНАПах.

Добровільна ініціатива для українців віком 18-24 років.

Від початку року на службу за цим контрактом залучено понад близько 1000 військовослужбовців, і ми нарощуємо зусилля: розширюємо кількість бригад, додаємо нові спеціальності за цим контрактом.

Щодо проблемних питань. Випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими, зазначили в ГШ. Як наслідок, з метою очищення системи, 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК та СП, причетних до проступків, були переведені на інші посади у військах.