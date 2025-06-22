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Для протидії "шахедам" ЗСУ розвиватимуть напрямок застосування легкомоторної авіації

Також ефективним засобом боротьби з "шахедами" є армійська авіація

Для протидії "шахедам" ЗСУ розвиватимуть напрямок застосування легкомоторної авіації
Фото: Генштаб

Одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації. 

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

За його словами, “вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися”. 

“Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян”, — сказав Сирський.

Він зазначив, що "також ефективним засобом боротьби з "шахедами" є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере  участь у  відбитті дронових атак. Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів".

За його словами, майже щоночі авіація застосовується у відбитті повітряних атак противника як складова протиповітряної оборони. Це і екіпажі вертольотів Сил оборони, і винищувальна авіація Повітряних Сил, зокрема літаки надані партнерами F-16 та Mirage-2000.

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“У протидії ударним дронам противника застосовується принцип раціональності та доцільності для різних засобів ураження, — зазначив також Головком. — Оскільки ми маємо економити зенітні керовані ракети, то пріоритетними для ураження «шахедів» є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА. (…) Ефективність МВГ становить до 40%. Тобто на сьогоднішній день вони не втратили свою актуальність”.

Загалом ефективність знищення  БпЛА типу “Shahed”  противника складає  приблизно 82%, повідомив Сирський.

Він також розповів, що в тилових регіонах Повітряні сили нарощують спроможності щодо протидії масованим атакам ударних БпЛА противника із застосуванням БпЛА-перехоплювачів (зенітних дронів). 

Триває робота над створенням нових підрозділів (екіпажів) операторів БпЛА-перехоплювачів, в повітряних командуваннях та військових частинах проходять підготовку військовослужбовці за цим напрямком. У взаємодії з Силами оборони підрозділи Повітряні Сили уже мають в активі десятки збитих "шахедів".

Втім основною проблемою стосовно ефективного застосування зенітних дронів залишається вкрай недостатня кількість РЛС (типу "Рада" чи її аналогів) на озброєнні Повітряних Сил (в наявності – одиниці, а треба - сотні). Засоби радіолокаційної розвідки є невід’ємною складовою для ефективної роботи операторів БпЛА-перехоплювачів, зазначив Сирський. 

За інформацією ГШ ЗСУ, в Збройних Силах України вже допущено до експлуатації понад 5 типів БпАК-перехоплювачів та здійснюються їх закупівлі.

Триває дослідна експлуатація окремих роботизованих модулів ППО в бойових умовах в форматі експериментально-бойового підрозділу.

Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, проблемним питанням залишається забезпечення зенітними ракетними комплексами та зенітними керованими ракетами до них. Для надійного прикриття міст та об’єктів критичної інфраструктури їх необхідно мати в рази більше.
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