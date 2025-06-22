На жаль, росіяни переважають у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні: є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Війна – це змагання економік, це протистояння в науково-технічному прогресі. На даний час кількість FPV-дронів з нашого боку переважає кількість таких дронів з боку противника”, — сказав Сирський.

Він зазначив, що “ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів. Знаємо, що вони добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні. Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів”.

“Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо. У нас теж з'явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем”, — повідомив Сирський.

Головком наголосив, що “майбутня армія повинна бути високотехнологічною. Звичайно, солдат на полі бою залишиться. Але його частка буде зведена до мінімуму. Та, звичайно, це найбільша цінність – наш солдат, наш піхотинець. Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам”.