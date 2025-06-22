Сирський прокоментував ситуацію на Сумщині і в Курській області РФ

На Північнослобожанському напрямку РФ зосередила близько 50 тисяч осіб. Активні дії ЗСУ на Курщині знову зірвали плани ворога щодо наступу.

На Сумщині Сили оборони відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка–Юнаківка.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зокрема, він нагадав, що “свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тисяч. Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції”, — зазначив Сирський.

“У квітні 2025 року російські частини – а це, ще раз нагадую, близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) — отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угрупування армії рф на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу, — розповів Сирський. — Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок. І зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території”.

За його словами, “з огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади ЗС Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку”.

“Ворог веде там наступальні дії, — каже Сирський, — які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів”.

“Ви знаєте, що нашим угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. Керує достатньо вдало. Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області рф, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника”, — повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

На Північнослобожанському напрямку противник веде штурмові дії для створення так званої «буферної зони» у прикордонних районах Сумської області, зосереджуючи зусилля на захоплені Юнаківки та покращенні тактичного положення в районах Андріївки, Олексіївки.

У цілому оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, сказав генерал.