За добу ЗСУ ліквідували 1100 російських окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів, 9 ворожих танків майже 40 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного втогранення Росія втратила вже близько 1011490 військових.

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