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За добу ЗСУ ліквідували 1100 російських окупантів, — Генштаб

Від початку повномасштабного втогранення Росія втратила вже близько 1011490 військових.

За добу ЗСУ ліквідували 1100 російських окупантів, — Генштаб
Фото: Міністерство оборони України

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів, 9 ворожих танків майже 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб
  • танків – 10964 (+9) од
  • бойових броньованих машин – 22867 (+2) од
  • артилерійських систем – 29432 (+39) од
  • РСЗВ – 1421 (+0) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157)
  • крилаті ракети – 3376 (+7)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од
  • спеціальна техніка – 3920 (+0)

Дані уточнюються.
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