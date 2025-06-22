За добу ЗСУ ліквідували 1100 російських окупантів, — Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів, 9 ворожих танків майже 40 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб
- танків – 10964 (+9) од
- бойових броньованих машин – 22867 (+2) од
- артилерійських систем – 29432 (+39) од
- РСЗВ – 1421 (+0) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157)
- крилаті ракети – 3376 (+7)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од
- спеціальна техніка – 3920 (+0)
Дані уточнюються.