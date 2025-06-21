Україна долучилася до створення глобального природоохоронного механізму ООН щодо хімречовин та відходів

Україна розраховує, що цей механізм допоможе країні у подоланні екологічних збитків, завданих війною.

У Пунта-дель-Есте (Уругвай) держави-члени ООН домовилися про створення нового природоохоронного органу – Міжурядової науково-політичної панелі з управління хімічними речовинами, відходами та запобігання забрудненню, передає Міндовкілля.

Цей механізм має стати міжнародною платформою, яка поєднуватиме науку та політику для подолання екологічних загроз. Йдеться, зокрема, про шкідливі хімікати, промислові відходи та загальне забруднення довкілля.

Україна брала активну участь у розробці нової структури. З 2023 року представник України – радник міністра захисту довкілля Роман Філоненко – входив до Бюро робочої групи, що розробляла цей механізм. На міжурядовому засіданні фіналізували установчі документи, проєкти правил роботи панелі та інші ключові положення.

До складу української делегації також входив дипломат МЗС Ілля Карандась. Учасники засідання були проінформовані про екологічні наслідки російської агресії проти України. Делегація підкреслила, що розраховує на підтримку Панелі у подоланні екологічних збитків, завданих війною.

Спроби російської сторони зірвати участь України у засіданні виявилися безуспішними. Українська делегація подякувала партнерам з ООН за підтримку у створенні нового екологічного інструменту.