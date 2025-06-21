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ПРООН передала ДСНС систему аеророзвідки Mines Eye

Ця технологія дозволяє працювати точніше й без ризику для людей.

ПРООН передала ДСНС систему аеророзвідки Mines Eye
Фото: ДСНС

Програма розвитку ООН (ПРООН) передала ДСНС систему аеророзвідки Mines Eye – українську безпілотну технологію, яка допоможе зробити гуманітарне розмінування швидшим, точнішим і безпечнішим, передає пресслужба ДСНС. 

Передача відбулася в Миколаєві за фінансової підтримки уряду Люксембургу.

Mines Eye поєднує магнітометр, аеро- та інфрачервону зйомку, а також штучний інтелект. Система ідентифікує вибухонебезпечні предмети, навіть під рослинністю, та формує точні карти аномалій для саперів.

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Технологію вже протестували в реальних умовах – понад 360 гектарів потенційно небезпечних територій у Харківській та Миколаївській областях.

Система буде інтегрована в щоденну роботу ДСНС по всій Україні – особливо там, де складний рельєф або високий рівень забруднення.

«Це розумне рішення, яке дозволяє працювати точніше й без ризику для людей», – наголосив перший заступник Голови ДСНС Віталій Миронюк.
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