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Окупанти вдарили "Молнією" по Київському районі Харкова

Уламки ворожого дрона впали в лісосмузі.

Окупанти вдарили "Молнією" по Київському районі Харкова
наслідки російських обстрілв
Фото: Олег Синєгубов

Російський БпЛА "Молнія" атакував Київський район Харкова. Там виникли пожежі. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу "Молнія".Уламки впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби.
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