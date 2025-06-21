Окупанти вдарили "Молнією" по Київському районі Харкова

Російський БпЛА "Молнія" атакував Київський район Харкова. Там виникли пожежі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу "Молнія".Уламки впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби.
- Протягом минулої доби російська армія атакувала 6 населених пунктів Харківської області. На щастя, без постраждалих.