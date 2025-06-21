У Шосткинському районі через обстріли постраждала інфраструктура

Унаслідок чергового ворожого обстрілу з артилерії у одному із сіл Шосткинського району Сумщини зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у поліції області.

Пошкоджено приватний житловий будинок, зруйновано господарське приміщення, а також два гаражі. За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих жителів немає.

На місці події працюють правоохоронці. Поліцейські документують наслідки ворожого обстрілу, проводять огляд пошкоджених об’єктів, фіксують факти руйнувань для подальшого розслідування.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки російської атаки