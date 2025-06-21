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"Небесна кара для окупантів": дрони СБУ за два тижні ліквідували майже 900 російських військових

В СБУ показали роботу дронів ЦСО "А".

"Небесна кара для окупантів": дрони СБУ за два тижні ліквідували майже 900 російських військових
Фото: скріншот

За два тижні спецпризначенці СБУ ліквідували понад 860 російських окупантів. 

Відео філігранної роботи по окупантах опублікували в СБУ.

"Наші воїни Центру спецоперацій "А" СБУ не залишають ворогу жодних шансів. Вони працюють точно й безжально, бо це справедлива відплата за кожен їхній злочин на нашій землі", — ідеться у повідомленні.

Лише за два тижні понад 860 окупантів вже відчули на собі, що означає точність операторів FPV-дронів ЦСО "А" СБУ.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 010 390 військових.
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