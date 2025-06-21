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Комбінована атака РФ: сили ППО знищили 260 із 280 ворожих цілей

Ворог масовано атакував місто Кременчук. 

Комбінована атака РФ: сили ППО знищили 260 із 280 ворожих цілей
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 21 червня РФ запустила по Україні 280 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 140 "шахедів" та 2 "Іскандери", ще 115 цілей локаційно втрачено, серед них — 3 російські ракети.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 червня РФ атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу:

  • 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове - рф; Чауда - ТОТ АР Крим.
  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. – рф.

Основний напрямок удару – місто Кременчук, Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 — локаційно втрачені:

Фото: повітряні сили

  • 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок.втр.);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.);
  • 1 крилата ракета "Калібр" (1 - лок.втр.).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих уламків у 3-х локаціях.
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