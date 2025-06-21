Комбінована атака РФ: сили ППО знищили 260 із 280 ворожих цілей

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

У ніч на 21 червня РФ атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу:

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 21 червня РФ запустила по Україні 280 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 140 "шахедів" та 2 "Іскандери", ще 115 цілей локаційно втрачено, серед них — 3 російські ракети.

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