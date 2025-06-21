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Окупанти уночі атакували житловий район Херсона, є пошкодження (оновлено)

Постраждали дві людини.

Окупанти уночі атакували житловий район Херсона, є пошкодження (оновлено)
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Вночі 21 червня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, постраждала літня жінка.

Станом на 10:20 відомо про ще одну постраждалу унаслідок обстрілу. Внаслідок атаки 76-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і оприлюднив відео наслідків ударів РФ.

"Внаслідок "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях — понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили, зокрема, у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й поранення ноги. 
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