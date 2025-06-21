Упродовж доби росіяни понад 340 разів атакували Запорізьку область, є поранені

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.

119 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Канівське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російські загарбники завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. У Запорізькому районі поранень зазнала цивільна .

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