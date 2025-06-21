Упродовж доби росіяни понад 340 разів атакували Запорізьку область, є поранені

Упродовж доби російські загарбники завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. У Запорізькому районі поранень зазнала цивільна.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Щербаків, Малої Токмачки, Новогригорівки та Чарівного.
207 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Матвіївку, Лобкове, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
7 обстрілів з РСЗВ накрили Канівське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку.
119 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 13 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.