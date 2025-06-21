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Сейм Латвії закликав НАТО офіційно запросити Україну в Альянс

До саміту у Гаазі лічені дні.

Сейм Латвії закликав НАТО офіційно запросити Україну в Альянс
Фото: Укрінформ

Латвійський парламент напередодні саміту країн НАТО у нідерландській Гаазі ухвалив заяву із закликом якомога швидше офіційно запросити Україну стати членом Альянсу.

Як пише "Суспільне", латвійські депутати назвали євроатлантичну інтеграцію нашої країни "запорукою довгострокової безпеки в Україні та в Латвії". 

Сейм нагадав, що майбутнє України в НАТО було підтверджено ще у 2008 році на саміті у Бухаресті. У 2023 році у Вільнюсі країни блоку погодилися скасувати для Києва умову виконати План дій щодо членства, а у 2024 році у Вашингтоні шлях України в Альянс було названо "незворотним".

Латвійські обранці підкреслили, що запрошення не означає миттєвий вступ, але "є важливим моральним та політичним сигналом".

Саміт НАТО у Гаазі відбудеться 24-25 червня.
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