ЗМІ: Підсанкційні російські медіа можуть отримувати гроші від Facebook

Видання Politico з'ясувало, що російські ЗМІ, які потрапили під санкції через підтримку диктаторського кремлівського режиму, досі є частиною партнерських списків Facebook і можуть отримувати доходи від реклами.

Компанія Meta заблокувала доступ до таких пропагандистських ресурсів як Russia Today і Sputnik у березні 2022 року на території ЄС у соцмережах Facebook та Instagram. Проте корпорація Марка Цукерберга не виключила російські медіа з програми розподілу прибутку від розміщення реклами - і могла передавати їм гроші, що було б грубим порушенням санкційного режиму.

Речник Meta у відповідь на ці звинувачення заявив, що не всі акаунти у партнерському списку обов'язково отримують виплати, адже підлягають постійному санкційному контролю. Щойно компанія виявляє обліковий запис, який порушує норми законодавства чи проти якого діють міжнарожні обмеження, там "вживають необхідні заходи".