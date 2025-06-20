Оборона Сумщини та постачання зброї: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо оборони Сумщини та постачання зброї партнерами.

Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення.

"Ставка – була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", – наголосив Президент.

Також під час Ставки детально обговорили домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів.

"Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", – наголосив Глава держави.

Також українська сторона готує нові домовленості із партнерами по НАТО на наступний тиждень. Зокрема, щодо інвестицій у виробництво: передусім дрони та снаряди до артилерії.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", – додає Президент.