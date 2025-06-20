На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборона Сумщини та постачання зброї: Зеленський провів Ставку

"Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину".

Оборона Сумщини та постачання зброї: Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо оборони Сумщини та постачання зброї партнерами. 

Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення. 

"Ставка – була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", – наголосив Президент. 

Також під час Ставки детально обговорили домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів. 

"Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь", – наголосив Глава держави. 

Також українська сторона готує нові домовленості із партнерами по НАТО на наступний тиждень. Зокрема, щодо інвестицій у виробництво: передусім дрони та снаряди до артилерії. 

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", – додає Президент.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies