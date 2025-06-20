Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині

68-річний мешканець Білозерки зазнав травм.

Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Російські окупанти атакували з дрона мешканця Білозерки на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 17:00 російські війська атакували з дрона жителя Білозерки. В момент удару 68-річний чоловік перебував поруч з авто", — ідеться у повідомленні. 

Чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та передпліччя. 

Потерпілого доправили до лікарні. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies