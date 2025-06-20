Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона мешканця Білозерки на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 17:00 російські війська атакували з дрона жителя Білозерки. В момент удару 68-річний чоловік перебував поруч з авто", — ідеться у повідомленні.
Чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та передпліччя.
Потерпілого доправили до лікарні.
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