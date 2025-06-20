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Спротив: Кремль планує "перевиховати" 56 тисяч українських дітей в "Артеку"

Під виглядом літнього відпочинку росіяни намагаються "інтегрувати" українських дітей в "русскій мір".

Спротив: Кремль планує "перевиховати" 56 тисяч українських дітей в "Артеку"
Фото: Центр нацспротиву

Кремль планує у 2026 році перевиховати 56 тисяч українських дітей під виглядом відпочинку в "Артеку".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У 2026 році Кремль хоче "оздоровити" 56 000 дітей у підсанкційному "Артеку". Це не про відпочинок. Це — про системне знищення української ідентичності", — ідеться у повідомленні.

У спротиві наголошують, що підсанкційний "Артек" давно став фабрикою російської пропаганди: мілітаризм, "культ сили", ідеологія ненависті до всього українського.

"Влада рф заявляє прямо: дітей із ТОТ хочуть інтегрувати в “русскій мір”. Це — злочин. Пряме порушення Женевських конвенцій", — наголошують у ЦНС.
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