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Військовим РФ, які воювали в Україні, хочуть заборонити в'їзд до Шенгенської зони

Передбачається, що ця заборона буде чинною і після закінчення активних бойових дій.

Військовим РФ, які воювали в Україні, хочуть заборонити в'їзд до Шенгенської зони
Фото: EPA/UPG

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі на зустрічі, що відбулася в четвер у Таллінні, затвердили спільне рішення про заборону на в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.

Про це пише ERR.

На зустрічі також були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник служби прикордонної охорони Євросоюзу.

"Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти ясну позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували, становлять велику небезпеку", – зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Передбачається, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для цієї групи російських громадян залишиться чинною і після закінчення активних бойових дій.

До Шенгенської зони входять 26 європейських держав.

  • На думку МВС Литви, зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії, є загрозою безпеці.
  • Раніше глава МЗС Польщі підтримав ідею обмежити пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні.
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