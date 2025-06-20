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У Британії сьогодні розглянуть законопроєкт про асистовану смерть

Якщо законопроєкт схвалять, його направлять до Палати лордів, верхньої палати парламенту, для подальшого розгляду.

У Британії сьогодні розглянуть законопроєкт про асистовану смерть
Парламент Великобританії
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 20 червня, у Великій Британії голосуватимуть за законопроєкт про легалізацію асистованої смерті для невиліковно хворих людей. Це може стати найбільшою соціальною реформою в країні за останнє покоління.

Про це пише Reuters. 

У листопаді минулого року законопроєкт підтримали 330 голосами, а проти виступили  275. Тепер, після місяців ретельного вивчення, внесення поправок та суперечок, документ має пройти ще один етап голосування. Це дозволить легалізувати асистовану смерть, але процес триватиме місяцями. Голосування проти зупинить його.

Запропонувала цей законопроєкт законодавиця від Лейбористської партії Кім Ледбітер. На її думку, у п'ятницю може відбутися зменшення кількості членів парламенту, які підтримують законопроект, але вона впевнена, що його все одно схвалять. Ледбітер сказала, що її найбільший страх полягає в тому, що якщо законопроект буде відхилено, то може пройти ще десять років, перш ніж питання повернеться до парламенту. Востаннє це питання розглядали у 2015 році. Тоді законопроєкт відхилили. 

Один член парламенту, який підтримує законопроєкт, сказав, що між тими, хто був за, і тими, хто був проти, було близько десятка голосів, причому деякі ще не висловили свою позицію.

Перед цим десятки законодавців раніше в червні підписали листа до лідера Палати громад, в якому зазначалося, що не було достатньо часу для обговорення деталей такої важливої зміни законодавства.

Згідно з запропонованим законом, психічно дієздатні, невиліковно хворі дорослі в Англії та Уельсі, яким залишилося жити шість місяців або менше, матимуть право покінчити життя самогубством за допомогою лікарів.

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера займає нейтральну позицію щодо законопроєкту, а це означає, що політики можуть голосувати за власною совістю, а не за партійною приналежністю.

Законодавці проведуть остаточні дебати щодо законодавства в п'ятницю вранці перед голосуванням у другій половині дня. Якщо законопроєкт схвалять, його направлять до Палати лордів, верхньої палати парламенту, для подальшого розгляду.

Опитування громадської думки показують, що більшість британців підтримують допомогу у смерті.

  • Наприкінці травня у Франції Національна асамблея підтримала закон про легалізацію асистованого суїциду.
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