Білий дім: Трамп протягом двох тижнів прийматиме рішення щодо застосування заходів проти Ірану

Зараз відбувається обмін повідомленнями між США та Іраном.

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли очільник США прийме рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану, передає Укрінформ.

“Враховуючи той факт, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або ж не відбутися найближчим часом, я прийму рішення піти на це чи ні протягом наступних двох тижнів”, – зачитала Левітт заяву президента.

Вона зазначила, що зараз відбувається обмін повідомленнями між США та Іраном.

Втім, Левітт не уточнила, чи має місце прямий діалог, або ж він ведеться через посередників.