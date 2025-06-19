Суми за три дні?
Суми за три дні?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаСвіт

Білий дім: Трамп протягом двох тижнів прийматиме рішення щодо застосування заходів проти Ірану

Зараз відбувається обмін повідомленнями між США та Іраном. 

Білий дім: Трамп протягом двох тижнів прийматиме рішення щодо застосування заходів проти Ірану
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли очільник США прийме рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану, передає Укрінформ.

“Враховуючи той факт, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або ж не відбутися найближчим часом, я прийму рішення піти на це чи ні протягом наступних двох тижнів”, – зачитала Левітт заяву президента.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вона зазначила, що зараз відбувається обмін повідомленнями між США та Іраном. 

Втім, Левітт не уточнила, чи має місце прямий діалог, або ж він ведеться через посередників.

  • Нещодавно видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомило, що план ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку збройних сил Сполучених Штатів вже було погоджено Трампом. Господар Білого дому повідомив про це у приватному порядку радникам ще у вівторок. Операція включає ураження захищеного підземного сховища на базі Фордо, пробити захист якого здатна лише зброя, що перебуває у розпорядженні США. Проте Трамп досі сподівається, що тиск на Іран змусить Тегеран погодитися на підписання ядерної угоди, тоже остаточний наказ армії поки не віддано.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies