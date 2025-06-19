Білий дім: Трамп протягом двох тижнів прийматиме рішення щодо застосування заходів проти Ірану

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли очільник США прийме рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану, передає Укрінформ.
“Враховуючи той факт, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або ж не відбутися найближчим часом, я прийму рішення піти на це чи ні протягом наступних двох тижнів”, – зачитала Левітт заяву президента.
Вона зазначила, що зараз відбувається обмін повідомленнями між США та Іраном.
Втім, Левітт не уточнила, чи має місце прямий діалог, або ж він ведеться через посередників.
- Нещодавно видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомило, що план ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку збройних сил Сполучених Штатів вже було погоджено Трампом. Господар Білого дому повідомив про це у приватному порядку радникам ще у вівторок. Операція включає ураження захищеного підземного сховища на базі Фордо, пробити захист якого здатна лише зброя, що перебуває у розпорядженні США. Проте Трамп досі сподівається, що тиск на Іран змусить Тегеран погодитися на підписання ядерної угоди, тоже остаточний наказ армії поки не віддано.