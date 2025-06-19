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Іспанія просить генсека НАТО не брати участі в ініціативі зі збільшення витрат на оборону

Так Мадрид хоче уникнути ситуації із блокування ініціативи Альянсу.

Іспанія просить генсека НАТО не брати участі в ініціативі зі збільшення витрат на оборону
Педро Санчес
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням звільнити Мадрид від участі в новій ініціативі щодо збільшення оборонних витрат країн-членів Альянсу до 5% ВВП, передає Reuters.

Відповідний лист Санчес надіслав Рютте 19 червня.

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У документі глава уряду наголосив, що Іспанія не хоче блокувати рішення саміту НАТО наступного тижня, але закликав до «гнучкішої формули» — або зробити нову ціль необов’язковою, або виключити Іспанію з її дії.

«Установлення цільового показника в 5% було б не лише нерозумним, а й контрпродуктивним, оскільки це віддалило б Іспанію від оптимального рівня витрат і завадило б нинішнім зусиллям ЄС зі зміцнення власної системи безпеки», — йдеться в листі.

Санчес додав, що «кожен уряд має законне право вирішувати, чи готовий він на такі жертви. Як суверенний союзник, ми вважаємо за краще цього не робити».

За даними НАТО, Іспанія минулого року витратила на оборону найменше серед усіх членів Альянсу — 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити рух до досягнення нинішньої мети НАТО — 2%.

Як відомо, нову ініціативу зі збільшення витрат до 5% ВВП просуває президент США Дональд Трамп. За пропозицією Марка Рютте, 3,5% мали б бути спрямовані на оборону безпосередньо, ще 1,5% — на ширші безпекові потреби.
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