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Глава місії України при НАТО назвала причини, за яких Київ міг би відмовитись стати членом Альянсу

Гетьманчук додала, що жодна країна НАТО не подала заявку на вихід «навіть у часи, коли найбільш руба стояли питання про доцільність існування організації».

Глава місії України при НАТО назвала причини, за яких Київ міг би відмовитись стати членом Альянсу
Альона Гетьманчук
Фото: Олександр Попенко

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук назвала причини, за яких наша держава могла би відмовитись стати членом Альянсу.

Про це йдеться у її дописі у фейсбуці.

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«Глибока переконана, що єдиною причиною, за якої Україна потенційно могла б відмовитись від амбіції стати членом НАТО – мала б бути відсутність самого НАТО. Або ж його руйнація зсередини чи ззовні настільки, що Альянс просто перестав бути привабливим та цікавим для українців», - написала Гетьманчук.

Глава місії відзначила, що «ні СРСР в минулому, ні Росія в сучасному не наважились атакувати жодну з країн НАТО, не дає нам права стверджувати зворотнє».

Також Гетьманчук додала, що жодна країна НАТО не подала заявку на вихід «навіть у часи, коли найбільш руба стояли питання про доцільність існування організації».

Глава місії заявила, що «за будь-якого НАТО Україні точно буде що сказати і що запропонувати».

«У відносинах з НАТО ми сягнули того моменту, коли не лише нам є чому повчитись в НАТО, але і НАТО в України. Коли, скажімо, тренувальні місії НАТО для України можуть стати такими ж затребуваними, як і тренувальні місії України для представників країн-членів НАТО», - підсумувала Гетьманчук.
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