Глава місії України при НАТО назвала причини, за яких Київ міг би відмовитись стати членом Альянсу

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук назвала причини, за яких наша держава могла би відмовитись стати членом Альянсу.
Про це йдеться у її дописі у фейсбуці.
«Глибока переконана, що єдиною причиною, за якої Україна потенційно могла б відмовитись від амбіції стати членом НАТО – мала б бути відсутність самого НАТО. Або ж його руйнація зсередини чи ззовні настільки, що Альянс просто перестав бути привабливим та цікавим для українців», - написала Гетьманчук.
Глава місії відзначила, що «ні СРСР в минулому, ні Росія в сучасному не наважились атакувати жодну з країн НАТО, не дає нам права стверджувати зворотнє».
Також Гетьманчук додала, що жодна країна НАТО не подала заявку на вихід «навіть у часи, коли найбільш руба стояли питання про доцільність існування організації».
Глава місії заявила, що «за будь-якого НАТО Україні точно буде що сказати і що запропонувати».
«У відносинах з НАТО ми сягнули того моменту, коли не лише нам є чому повчитись в НАТО, але і НАТО в України. Коли, скажімо, тренувальні місії НАТО для України можуть стати такими ж затребуваними, як і тренувальні місії України для представників країн-членів НАТО», - підсумувала Гетьманчук.
- Володимир Зеленський підписав указ про призначення Гетьманчук 13 червня.