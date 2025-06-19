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СБУ заявила про викриття екскерівництва держпідприємства «Документ» на розкраданні 21 млн грн під час війни

Слідство встановило, що до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки.

СБУ заявила про викриття екскерівництва держпідприємства «Документ» на розкраданні 21 млн грн під час війни
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу – ДП «Документ», повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн.

Як свідчать матеріали провадження, до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє – представники керівної ланки.

За даними СБУ, під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих. Для цього фігуранти організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

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За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. 

Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП «Документ» повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.
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