​На Полтавщині тимчасово скасували всі масові заходи

Ради оборони Полтавської області заборонила проведення масових заходів у період з 18 по 24 червня.

Про це повідомив начальник міської Інспекції з благоустрою Максим Малько.

"Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025", – написав він у фейсбуці.

Малько пояснив, що таке рішення було ухвалене у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по місту Полтава та району.

Він закликав із розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.