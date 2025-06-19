МОН затвердило особливості дистанційного навчання

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до наказів, які визначають особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Зокрема йдеться про наповненість класів, впровадження освітніх програм та навчання дітей, які перебувають за кордоном.

Як повідомила пресслужба МОН, йдеться про накази МОН №1112 (від 7 серпня 2024 року) і №1115 (від 8 вересня 2020 року). Наказ набуде чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але МОН уже розпочинає комунікацію, щоб школи, громади й освітяни могли завчасно ознайомитися з оновленнями.

"Ці зміни — частина політики «Школа офлайн». Її мета — забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від того, де вона перебуває, — на контрольованій українським урядом території, тимчасово окупованій чи за кордоном", – повідомили у міністерстві і додали, що рішення є результатом системної співпраці з громадами й областями.

Воно враховує пропозиції, надані в межах громадського обговорення. Затверджені зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із Росією регіонів.

Що змінюється

Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі – 20 дітей. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів – для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

до 15 учнів – для закладів в інших містах.

Вимоги до наповненості дистанційних класів не розповсюджуються на заклади спеціалізованої та спеціальної освіти.

Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів.

Тобто заклад будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1–6, 8–11 класи — 7 класу може не бути.

Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом.

Це означає, що у межах одного дистанційного класу учні мають навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій — тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.

Діти за кордоном.

Якщо дитина відвідує школу в країні перебування — вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5–8 годин на тиждень, без перевантаження).

Якщо дитина не ходить до місцевої школи, то вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.Також для дітей за кордоном доступні індивідуальні форми навчання – екстернат або сімейна форма.Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

У МОН наголошують, що навіть якщо в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, – це залишається пріоритетом для учнів.

Щоб забезпечити плавний перехід до змін, МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату. Це стосується вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет Міністрів України затвердить найближчим часом.

Усі адаптовані зміни щодо особливостей дистанційного навчання буде впроваджено з 1 вересня 2025 року.